Москва, , 10:58 — REGNUM Российские девелоперы всё еще надеются на оживление рынка и пытаются стимулировать спрос снижением цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Текущее падение цен наблюдается в основном на первичном рынке жилья, и его можно объяснить завышенной начальной стоимостью, в которую были заложены риски курсов валют, удорожания стройматериалов и прочее, — сказала она. — Однокомнатные квартиры всегда высоко ценились на рынке недвижимости и пользовались большим спросом. Сейчас девелоперы всё еще надеются на оживление рынка, поэтому пытаются стимулировать спрос снижением конечных цен. Но рынок недвижимости держат высокие ставки по ипотеке и затишье на вторичном рынке жилья, где падение цен составило около 2,5%. Пока эти два фактора не придут к адекватным значениям, ждать бума на рынке недвижимости не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падение доходов граждан России стало новым вызовом для строительной отрасли РФ.

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