Москва, 14 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Российские девелоперы всё еще надеются на оживление рынка и пытаются стимулировать спрос снижением цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Текущее падение цен наблюдается в основном на первичном рынке жилья, и его можно объяснить завышенной начальной стоимостью, в которую были заложены риски курсов валют, удорожания стройматериалов и прочее, — сказала она. — Однокомнатные квартиры всегда высоко ценились на рынке недвижимости и пользовались большим спросом. Сейчас девелоперы всё еще надеются на оживление рынка, поэтому пытаются стимулировать спрос снижением конечных цен. Но рынок недвижимости держат высокие ставки по ипотеке и затишье на вторичном рынке жилья, где падение цен составило около 2,5%. Пока эти два фактора не придут к адекватным значениям, ждать бума на рынке недвижимости не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падение доходов граждан России стало новым вызовом для строительной отрасли РФ.