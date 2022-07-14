Биробиджан, 14 июля 2022, 11:08 — REGNUM В Биробиджане завершили реконструкцию дюкера и теперь планируют провести модернизацию всей системы водоотведения и очистных сооружений. На эти цели городу нужны миллиарды рублей, сообщил мэр столицы Еврейской АО Максим Семёнов.
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Максим Семёнов также отметил, что работы по прокладке дюкера не успели выполнить в срок и ввели его в эксплуатацию на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Причиной задержки он назвал сложность работ.
Как сообщало ИА REGNUM, более 418 млн рублей получит Еврейская автономная область из бюджета РФ на льготных условиях. На эти деньги будут возводить дома, строить дороги и создавать рабочие места.