Биробиджан, 14 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Биробиджане завершили реконструкцию дюкера и теперь планируют провести модернизацию всей системы водоотведения и очистных сооружений. На эти цели городу нужны миллиарды рублей, сообщил мэр столицы Еврейской АО Максим Семёнов.

Ярославльводоканал Замена дюкера

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«Необходимо продолжать начатую заменой дюкера модернизацию. Необходимо идти дальше по направлению к очистным сооружениям. Цена вопроса, конечно, миллиарды. Но, вместе с тем есть Федеральные программы, которые позволяют привлекать денежные средства и поэтапно закрывать участок за участком. Я надеюсь, что в следующем году мы будем готовить проект на замену водоотведения и реконструкцию, поднимать вопрос с реконструкцией водоочистных сооружений. Будем планомерно двигаться в этом направлении», — цитирует главу города пресс-служба мэрии.

Максим Семёнов также отметил, что работы по прокладке дюкера не успели выполнить в срок и ввели его в эксплуатацию на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Причиной задержки он назвал сложность работ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 418 млн рублей получит Еврейская автономная область из бюджета РФ на льготных условиях. На эти деньги будут возводить дома, строить дороги и создавать рабочие места.