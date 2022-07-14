Донецк, 14 июля 2022, 10:56 — REGNUM Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки 40 украинских боевиков и два бронетранспортера, подавлены четыре огневые точки противника. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
Также были уничтожены шесть складов с боеприпасами в районе населенных пунктов Красногоровка и Марьинка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике под огонь боевиков ВСУ попала Пантелеймоновка.
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