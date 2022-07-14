Пекин, , 10:54 — REGNUM Министерство коммерции Китая подтвердило факт переговоров с США о предельной цене на российскую нефть, сообщает 14 июля РИА Новости.

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По данным ведомства, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ обсуждал с министром финансов США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть.

В Минкоммерции отметили, что вопрос предельной цены на российскую нефть сложный. При этом условием решения должно стать стремление сторон к снижению напряжённости на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина США Йеллен рассказала о переговорах с Китаем по установлению предельной цены на российскую нефть. По словам американского министра, стороны договорились продолжить работу в этом направлении.