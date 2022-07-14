Каракас, 14 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Венесуэльский боливар обесценился на 6% за последние 30 дней по отношению к доллару США. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на отчёт Центрального банка Венесуэлы.

Venex_jpb Венесуэльские боливары

Отмечается, что американский доллар закрыл день на отметке 5,65 боливара.

Последняя котировка также представляет собой рост на 6% по сравнению с 13 июня, когда американская валюта обменивалась на официальном рынке за 5,31 боливара.