Бухарест, , 10:53 — REGNUM Представители спецслужб Румынии отчитались в обнаружении автомата Калашникова и 30 патронов к нему, похищенных в марте нынешнего года из воинской части в городе Мамая-Сат на юго-востоке Румынии. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

AK-74 Kirk Smith

По некоторым данным, оружие и боеприпасы были найдены в доме одного из бывших преподавателей вуза. Ведется следствие.

Сообщается о задержании двух человек.

Напомним, 4 марта неизвестный человек напал на часового Центра связи и информатики Мамая-Сат и украл АКМ-74 и партию патронов. За поимку злоумышленников было объявлено крупное вознаграждение.