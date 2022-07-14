В Приморье задержан жестоко избивший школьницу подросток
Партизанский район, Приморский край, 14 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту истязания подростками 13-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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Происшествие случилось 13 июля в селе Сергеевка Партизанского района.
Следователи установили причастных в избиении девочки — ими оказались её сверстники.
Один из них 16-летний подросток задержан. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Есть информация, что разборки устроила девочка-соперница из ревности к одному мальчику.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области отдыхавшие в одном из детских лагерей подростки избили девочку.