Магас, 14 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ингушетии за прошедшую неделю снизились цены на овощи, а также на ряд непродовольственных товаров. При этом в правительстве 14 июля отметили существенное снижение стоимости так называемого борщевого набора. Больше всего к середине лета подешевела морковь.

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«За минувшую неделю больше всего в Ингушетии уменьшились цены на овощи «борщевого» набора. Морковь подешевела на 13,8%, лук — на 8,5%, капуста — на 6,7%, картофель стал дешевле на 6,3%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

При этом отмечается, что за ту же неделю на 2-3% снизились цены на мыло, детские памперсы и жидкости для мытья посуды. В то же время на 1-2% подорожали стиральный порошок, шампунь, салфетки и зубная паста.