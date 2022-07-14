Салехард, 14 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с участниками всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», организованного Росмолодежью. Участниками стали педагоги, учителя, эксперты и молодежь со всей России. Дмитрий Артюхов начал мероприятие, рассказав о проектах в сфере образования, которые реализуются на Ямале. Так, в ближайшие годы в округе планируется открыть 25 школ с бассейнами, спортивными залами и атриумами. Также в ЯНАО проведут модернизацию уже имеющихся мощностей инфраструктуры.

«Территория смыслов»

По словам главы округа, к 2025 году в регионе появится порядка тысячи вакансий для педагогов. В округе уже действуют программы для новых учителей, наставников призеров Всероссийской олимпиады школьников и учителей, которые подготовили «стобалльников». В ходе осуществления этих программ педагоги получат дополнительную денежную стимуляцию от 100 до 600 тысяч рублей. Что касается среднего уровня зарплат на Ямале, то начинающие педагоги получают в среднем 65 тысяч рублей, педагоги со стажем от 3 лет зарабатывают 72 тысячи рублей. А, если у педагога есть дополнительная нагрузка, заработная плата может составить и 124 тысячи рублей. К слову, «северные» надбавки специалистам выплачивают с первого дня работы. Денежное поощрение, по словам губернатора, это не главное, но, безусловно, этот фактор помогает сфокусироваться специалистам.

«Важно работать с молодыми кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего визита в Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA, мы направили туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт, вдохновились размахом и невероятной мощностью этого технологического проекта. Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых учителей, и денежное стимулирование — дают мощный системный результат», — отметил Дмитрий Артюхов.

Молодым педагогам рассказали об опорных и билингвальных школах, упор в которых будет делаться в первую очередь на углубленное изучение английского языка. Отвечая на вопрос о секретах успеха развития образования, Дмитрий Артюхов отметил, что многое еще предстоит воплотить в жизнь, а имеющиеся результаты — это большая системная работа. Спикер подчеркнул, внимание, которое сейчас уделяется образованию, не может не радовать — работа с молодежью начинается в стране уже со школьной скамьи.

Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. Самые эффективные программы и эксперименты, реализованные в округе, в дальнейшем могут быть воплощены в жизнь в других субъектах страны.