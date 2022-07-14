Шиловский район, Рязанская область, , 11:04 — REGNUM В Рязанской области одно из ведущих производств крахмала, глюкозно-фруктозных сиропов и патоки испытывает дефицит кадров. С подготовкой специалистов на базе учреждений среднего специального образования помогут власти, сообщает 14 июля пресс-служба правительства региона.

Кукуруза Алексей Колчин © ИА REGNUM

Врио губернатора Павел Малков с рабочей поездкой посетил Шиловский район. Здесь находится основанный в начале прошлого столетия завод «АСТОН Крахмало-Продукты», на котором в сутки перерабатывают 600 тонн кукурузы. Предприятие оснащено современным оборудованием, линии автоматизированы, продукция используется в пищевой, строительной и бумажной промышленности.

«Продукцию поставляют в основном на внутренний рынок. А значит, при любых условиях она будет иметь устойчивый и высокий спрос. Единственная проблема, которую услышал от руководителей предприятия — это дефицит кадров. Помочь может реализация специальных программ на базе наших профильных учреждений среднего профессионального образования. И однозначно продолжим вкладываться в социальную инфраструктуру района, чтобы подкрепить интерес молодёжи», — пообещал врио губернатора.

На предприятии работают около 270 человек.