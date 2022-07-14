Шиловский район, Рязанская область, 14 июля 2022, 11:04 — REGNUM В Рязанской области одно из ведущих производств крахмала, глюкозно-фруктозных сиропов и патоки испытывает дефицит кадров. С подготовкой специалистов на базе учреждений среднего специального образования помогут власти, сообщает 14 июля пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Павел Малков с рабочей поездкой посетил Шиловский район. Здесь находится основанный в начале прошлого столетия завод «АСТОН Крахмало-Продукты», на котором в сутки перерабатывают 600 тонн кукурузы. Предприятие оснащено современным оборудованием, линии автоматизированы, продукция используется в пищевой, строительной и бумажной промышленности.
На предприятии работают около 270 человек.