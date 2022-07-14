Кемерово, 14 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области отложил слушания по скандальному делу, связанному с акциями шахты «Полосухинская», на 30 января 2023 года. Столь длительный срок рассмотрения может быть связан с участием в качестве истца иностранной компании, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Слушания, которые начались в январе 2022 года, неоднократно откладывались.

К участию в деле в качестве третьего лица привлекли ещё одну кипрскую компанию — «Стиракия Холдингз Лимитед» и акционера последней Мурада Бургаева.

Напомним, ранее кипрская компания «Брянки Холдингс Лимитед» обратилась к ООО «Русугольхолдинг» из Санкт-Петербурга с иском о расторжении договора купли-продажи обыкновенных именных акций от 8 июня 2020 года. Также офшор требовал обязать вернуть акции. Речь, вероятно, идёт о ценных бумагах кемеровской шахты «Полосухинская».

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Также на 30 января 2023 года отложен спор по иску АО «Шахта Полосухинская» к компании «Русугольхолдинг», с которой взыскивается более 3,4 млрд рублей долга и свыше 547 млн рублей платы за пользования займом.