Москва, 14 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Концепт экипировки для спасателей с применением технологии дополненной реальности создал «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) государственной корпорации «Ростех». Об этом 12 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатель

При этом в разработанном концепте объединены в систему интерактивные шлемы, которые могут получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления.

Также указывается, что состоящая из мобильного рабочего места, квадрокоптера и устройства оператора — шлема «Умные руки» система, способна управлять командами численностью до 20 человек и у ней нет ограничений по радиусу действия.

Кроме того, отмечается, что мобильное рабочее место агрегирует всю информацию об окружающей обстановке, что позволяет экипированным шлемами спасателям обмениваться аудио- и видеоинформацией, а также графическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией.

В то же время, шлем «Умные руки» формирует для оператора видеоподсказки из встроенной базы данных и повышает безопасность работы, показывая потенциально опасные или неисправные элементы — разогретые до высоких температур поверхности, утечки электрического тока и т.д. При этом встроенный в шлем тепловизор может быть использован для поиска людей под завалами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые результаты работ по модификации жаропрочного никелевого сплава были получены специалистами компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш государственной корпорации «Роскосмос»).