Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Житель Петербурга Всеволод Королёв, по данным правоохранительных органов, распространил в социальной сети заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, суд поместил его в СИЗО на время следствия.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, в марте–апреле 2022 года Королёв разместил в социальной сети «ВКонтакте» сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о массовых убийствах мирных граждан в украинских населенных пунктах Буча и Бородянка и другие фейки, официально опровергнутые Министерством обороны России.

Королёв был задержан 12 июля в рамках расследования уголовного дела по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, по мотивам ненависти или вражды».

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, либо принудительные работы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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По данным СМИ, ранее Королёв снял документальный фильм о фигурантке аналогичного петербургского дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ Александре Скочиленко, которая, по данным следствия, меняла ценники в магазине на листки с текстом, компрометирующим российскую армию в связи с её действиями в ходе спецоперации.

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