Симферополь, , 10:46 — REGNUM Дополнительный автобусный рейс запущен из Симферополя в Херсон, сообщил 14 июля в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.

Автобус рейса Симферополь — Херсон https://mtrans.rk.gov.ru

«Принято решение запустить дополнительный рейс по маршруту «Симферополь — Херсон», который в 10:30 отправляется из Симферополя и в 16:40 прибывает в Херсон. В обратном направлении автобус будет выезжать в 10:25 из Херсона и прибывать в Симферополь в 16:40», — сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Теперь ежедневно из Симферополя в Херсон и в обратную сторону отправляется три автобусных рейса. Решение об увеличении количества рейсов на регулярном автобусном сообщении между Крымом и Херсоном было принято по результатам анализа востребованности данного направления, уточнили в Минтрансе региона.

Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно по расписанию: Симферополь — Херсон: — время отправления от автостанции «Курортная» в 06:30, 10:30 и 14:30, время прибытия в 12:00, 16:40 и 20:05.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было открыто с 1 июля. Рейсы отправляются из Симферополя в Херсон, Мелитополь, Бердянск.