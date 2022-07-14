Омск, 14 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Омской области ожидаются ливневый дождь и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в мэрии Омска.

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По прогнозам синоптиков, непогода накроет регион уже 14 июля. Местами по Омской области возможны ливневый дождь с грозой. Порывы ветра усилятся до 17-22 м/с. Также возможен град.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Пермского края предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

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