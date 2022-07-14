Оренбург, 14 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Оренбурге доследственная проверка по факту по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов завершилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили 14 июля в Центральном МСУТ СКР.

Центральное МСУТ СКР Сход вагонов с рельсов

Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

По версии следствия, днём 20 мая 2022 года на станции Оренбург на путях общего пользования допущен сход четырёх грузовых вагонов поезда №6973 с тепловозом. Причиной стало нарушение ответственным лицом правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Из-за возникшей железнодорожной аварии собственникам инфраструктуры и подвижного состава причинен материальный ущерб на более чем 1 млн рублей.