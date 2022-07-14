Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург прибудет «Поезд Победы», в этот раз с расширенной экспозицией, дополненной документами о нацизме на Украине. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM «Поезд Победы»

Передвижной музей прибудет в Петербург 15 июля. Жители и гости города смогут увидеть экспозицию до 17 июля. Она посвящена подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. С помощью инсталляций можно погрузиться в реалии того времени.

Отметим, что в этом году экспозицию расширили. В экспонаты добавили свидетельства деяний неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР. Среди них документы, книги, форма, атрибутика националистов и другие свидетельства о возродившемся на Украине нацизме, с которым Россия ведёт борьбу в ходе спецоперации.

«Новая экспозиция, которая посвящена Донбассу, передает ужас и трагедию, которые пережили жители этих республик. Восемь лет они живут в зоне боевых действий. За это время многие дети Донецка и Луганска родились и выросли под бомбежками», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Музей «Поезд Победы» будет принимать гостей три дня с 10:00 до 19:00. Для посещения нужно приобрести бесплатный билет и пройти регистрацию на сайте.