Нили, Афганистан, , 10:42 — REGNUM В уезде Навамиш афганской провинции Дайкунди и уезде Багран провинции Гильменд умерло 11 человек из-за вспышки болезни, похожей на холеру. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Как уточнили источники, это заболевание, вызывающее сильную диарею и рвоту, зафиксировано в кишлаках Дашт, Гирожой, Так, Шинех и ряде других небольших кишлаков примерно неделю назад.

Представители органов здравоохранения Дайкунди подтверждают распространение этого заболевания в приграничных районах уездов Навамиш-и Багран.

Саид Исхак Хусейни, один из чиновников департамента здравоохранения Дайкунди, сказал, что это заболевание сопровождается тяжёлой диареей и рвотой. По его словам, в район были отправлены четыре медицинские бригады из уездов Кайран, Кити и Дайкунди, которые выявили и вылечили более 400 пациентов в течение трёх дней.

Глава отдела здравоохранения Дайкунди со ссылкой на местных жителей сообщил, что число погибших от болезни составляет 11 человек, но сказал, что это число окончательно не подтверждено.

Одной из причин вспышки этого заболевания считается засуха и загрязненная вода; провинция Дайкунди переживает самую сильную засуху в текущем году.

Однако в худшем положении находятся жители уезда Навамиш. В большинстве районов уезда люди не имеют доступа к чистой питьевой воде и вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы получить её.