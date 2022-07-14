Таллин, , 10:42 — REGNUM Эстонский премьер Кая Каллас официально заявила о намерении уйти в отставку.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

По информации пресс-службы правительства Эстонии, на состоявшемся 14 июля заседании Каллас добавила к повестке обсуждения отдельный пункт, во время которого официально заявила о своём решении уйти в отставку по собственному желанию.

Она подвела итоги своей работы, отметив, что в трудное для государства время удалось сделать множество великих и хороших дел.

Заявление Каллас обсудит высший законодательный орган Эстонии. Вместе премьером в отставку уйдёт всё правительство страны.