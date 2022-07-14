Москва, , 10:46 — REGNUM Процесс импортозамещения в российском автомобильном секторе пойдет быстрее благодаря возобновлению работы программы льготного автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Автокредит

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года.

По словам Кирьянова, с автопромом и повышением цен на автомобили подсказывает, что необходима государственная поддержка как людей, так и отрасли.

«Решение вопросов импортонезависимости в производстве автомобилей сегодня на стороне российских производителей. Чем более понятным будет для них конъектура рынка, чем больше будет покупаться российская техника, тем быстрее вот этот процесс обретения импортонезависимости пройдет в российском автомобильном кластере», — сказал депутат.

Кирьянов отметил, что тему, связанную с лизинговой ситуацией, парламентарии неоднократно обсуждали на заседаниях комитета Госдумы по экономической политике.

«На сегодняшний день решение своевременное. Будем внимательно смотреть за реакцией как рынка, так и людей, в том числе, и предпринимательского сообщества. Может быть, понадобятся какие-то дополнительные меры поддержки со стороны законодателей. Естественно, мы к этому готовы», — добавил он.

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