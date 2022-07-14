Москва, 14 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Процесс импортозамещения в российском автомобильном секторе пойдет быстрее благодаря возобновлению работы программы льготного автокредитования. Об этом корреспондентуИА REGNUM14 июля заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеАртем Кирьянов («Единая Россия»).

Автокредит

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года.

По словам Кирьянова, с автопромом и повышением цен на автомобили подсказывает, что необходима государственная поддержка как людей, так и отрасли.

«Решение вопросов импортонезависимости в производстве автомобилей сегодня на стороне российских производителей. Чем более понятным будет для них конъектура рынка, чем больше будет покупаться российская техника, тем быстрее вот этот процесс обретения импортонезависимости пройдет в российском автомобильном кластере», — сказал депутат.

Кирьянов отметил, что тему, связанную с лизинговой ситуацией, парламентарии неоднократно обсуждали на заседаниях комитета Госдумы по экономической политике.

«На сегодняшний день решение своевременное. Будем внимательно смотреть за реакцией как рынка, так и людей, в том числе, и предпринимательского сообщества. Может быть, понадобятся какие-то дополнительные меры поддержки со стороны законодателей. Естественно, мы к этому готовы», — добавил он.