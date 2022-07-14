Вашингтон, 14 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Участник реалити-шоу «Слепая любовь» от Netflix подал на компанию в суд. Об этом сообщил Variety.

Gage Skidmore Стенд Netflix

В переданных в суд документах Джереми Хартвелл утверждает, что продюсеры шоу «намеренно недоплачивали актёрам, лишали их еды, воды и сна, поили выпивкой и отрезали им доступ к личным контактам и большей части внешнего мира», создав тем самым «бесчеловечные условия труда». При этом он подчёркивает, что руководство реалити-шоу платило его участникам сумму ниже минимальной заработной платы округа Лос-Анджелес (США). В качестве ответчиков в документах указаны Netflix, продюсерская компания Kinetic Content и кастинговая компания Kinetic Delirium TV.

ИА REGNUM напоминает, что «Слепая любовь» — это реалити-шоу о свиданиях, в котором 15 женщин и 15 мужчин из одного мегаполиса, встречаются друг с другом в специально построенных «капсулах», где они могут разговаривать друг с другом через динамик, при этом не видя друг друга. Премьера первого сезона состоялась в феврале 2020 года, а второго — в феврале 2022 года. Шоу продлили на третий сезон.