Магас, , 10:40 — REGNUM В Ингушетии находятся в тяжелом состоянии четверо пострадавших военнослужащих, попавших в ДТП 13 июля. Всего получили травмы семь человек, находившиеся в перевернувшемся БТР, сообщили в администрации села Галашки.

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«Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили ушибы», — сообщил ТАСС глава села Галашки Сунженского района Ингушетии Муса Оздоев.

Как сообщало ИА REGNUM, бронетранспортер с военнослужащими перевернулся 13 июля на автодороге вблизи ингушского селения Галашки. Выехавшими на место местными врачами раненым была сразу же оказана первая медпомощь, после чего их госпитализировали в Сунженскую районную больницу.

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