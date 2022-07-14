Париж, 14 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Во время поездки в департамент Жиронда министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил сожаление по поводу резкого увеличения лесных пожаров в этом году, передает BFM TV.

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«С начала года сожжено более 15 000 га леса, тогда как на ту же дату в прошлом году было менее 1 000 га», — заявил глава МВД Франции.

По словам министра, сезон пожаров начался очень рано, вероятно, из-за глобального потепления и засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам метеорологической службы Франции, пик жары придется на понедельник, 18 июля 2022 года.