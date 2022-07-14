Тюмень, 14 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» открыли и возобновили девять рейсов. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на генерального директора аэропорта Игоря Лужбина.

Пресс-служба аэропорта «Рощино» Воздушный шар Дмитрия Менделеева

Открываются новые и добавляются рейсы в Волгоград, Сочи, Томск, Самару, Омск, Минеральные Воды, Новосибирск, Москву и Сочи.

Развивается и международное авиасообщение. По словам Игоря Лужбина, в 2022 году из аэропорта «Рощино» можно улететь в Ташкент (Узбекистан), Ош (Киргизия), Ереван (Армения), Бишкек (Киргизия), Баку (Азербайджан), Нур-Султан (Казахстан).

«В мае 2022 года турецкий авиаперевозчик приступил к выполнению полётной программы из Тюмени в Анталью, что позволило жителям Тюменской области и соседних регионов комфортно путешествовать», — отметил генеральный директор аэропорта.

Кроме того, на территории аэропорта «Рощино» скоро начнут строить новую гостиницу, проведут реконструкцию аэровокзала, введут в эксплуатацию новый контрольно-пропускной пункт.