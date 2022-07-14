Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Команды КВН «Русская дорога» (Армавир) и Сборная Снежногорска (Мурманская область) выступили перед участниками спецоперации, находящимися в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Выступление команд КВН перед участниками спецоперации Пресс-служба Центрального военного округа

Команды разыграли более 20 миниатюр. Часть из них была поставлена на основе сюжетов из советских фильмов.

По словам капитана команды КВН «Русская дорога» Алексея Кривени, команды исполнили для военнослужащих свою лучшую программу. Бойцам даже показали «сценку с дядей, который служит в одной из воинских частей в Екатеринбурге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в военном госпитале Екатеринбурга перед участниками спецоперации выступали певцы Олег Газманов, Григорий Лепс и Юлия Чичерина, а также актёр Сергей Безруков.