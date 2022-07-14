Москва, , 10:48 — REGNUM К чиновникам Европейского союза приходит осознание, чем грозит запрет транзита грузов в Калининградскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 14 июля, сообщил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя заявления ряда чиновников ЕС о причине проблем с транзитом товаров в Калининград через Литву.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, к блокаде Калининграда якобы привели двусмысленные формулировки в санкционных документах. При этом они опасаются, что действия литовских властей могут привести к «опасному противостоянию с Россией».

«К еврочиновникам приходит осознание. Осознание того, что с Россией не стоит нагнетать отношения. Есть красные линии, которые переходить не стоит. Полагаю, что мы сейчас возвращаемся к тому процессу, который был ещё в декабре, это сведение красных линий, которые ни в коем случае нельзя пересекать. Я думаю, что Калининград — это одна из точек, с которой начнётся трансформация всего политического диалога между Россией и Евросоюза, а соответственно и ситуации на Украине. Уверен, что последуют дальнейшие шаги по улучшению отношений в ближайшее время», — комментирует публикацию собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский регион. 11 июля власти Литвы расширили список товаров, запрещённых к ввозу. Это бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

О том, что Евросоюз и Россия достигли договорённости о транзите грузов в Калининградскую область, 13 июля сообщило издание «Известия». Уточняется, что Брюссель предоставил Москве документ, который полностью отвечал её запросам.

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