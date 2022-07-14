Москва, , 10:39 — REGNUM Поисковые интернет-сервисы в России будут обязаны помечать сервис Twitch как нарушителя российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Twitch Gage Skidmore

«В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующие меры будут работать до полного устранения сервисом указанных нарушений.

В отношении сервиса Twitch также был составлен административный протокол «по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенной информации — фейков о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины».