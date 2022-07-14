Москва, , 10:39 — REGNUM Первые результаты работ по модификации жаропрочного никелевого сплава были получены специалистами компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш государственной корпорации «Роскосмос»). Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Ракетный двигатель Npoenergomash.ru

Уточняется, что в состав сплава были введены лигатуры на основе редкоземельных металлов гафния и циркония, что должно обеспечить стабильно высокий уровень механических свойств литых заготовок деталей ракетных двигателей.

Также указывается, что во время модификации сплава был учтён опыт экспертов в области материаловедения, так как ввод в состав жаропрочных сплавов легирующих компонентов нивелирует несовершенство технологического процесса.

При этом добавляется, что полученные в результате этого отливки соответствуют предъявляемым требованиям по химическому составу, микро- и макроструктуре, механическим свойствам, а по некоторым параметрам — их превосходят. На следующем этапе структура модифицированного сплава будет изучена с использованием электронного микроскопа, а механические свойства планируется подтвердить во время разгонных и огневых испытаний изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Терра Тех» холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») запустила новую геоаналитическую платформу Pixel. AI на стыке космических технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта.