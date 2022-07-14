Москва, 14 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии нашли в Запорожской области подпольную оружейную мастерскую и изъяли крупные партии оружия, сообщает 14 июля пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

«В одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в пресс-службе.

Так, росгвардейцы изъяли два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, три охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, пять килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ.