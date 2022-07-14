Оренбург, 14 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области горел локомотив грузового поезда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Последствия возгорания локомотива

Инцидент произошел вечером 13 июля на станции Сара Южно-Уральской железной дороги. Грузовой состав следовал по маршруту Оренбург — Карталы.

В результате ЧП пострадавших нет. Пожар не вызвал задержек движения поездов. Предварительной причиной возгорания названа неисправность электрооборудования. По факту пожара проводится проверка.