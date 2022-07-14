В Оренбуржье горел локомотив
Оренбург, 14 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области горел локомотив грузового поезда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Уральская транспортная прокуратура
Последствия возгорания локомотива
Инцидент произошел вечером 13 июля на станции Сара Южно-Уральской железной дороги. Грузовой состав следовал по маршруту Оренбург — Карталы.
В результате ЧП пострадавших нет. Пожар не вызвал задержек движения поездов. Предварительной причиной возгорания названа неисправность электрооборудования. По факту пожара проводится проверка.