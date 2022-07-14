Хабаровск, , 10:35 — REGNUM Стихия оставила посёлок Большая Картель Комсомольского района без электроснабжения — последствия непогоды устраняют специалисты.

Последствия шквалистого ветра https://32.mchs.gov.ru

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Мощная гроза и шквалистый ветер обрушились на некоторые населённые пункты Хабаровского края. Оказались повреждёнными опоры линий электропередач, повалены деревья.

«Ремонтные бригады устраняют последствия разгула стихии. Большая Картель остаётся обесточенной. Грозовой фронт задел несколько поселений района, однако самый сильный удар пришёлся именно на Большую Картель. Ветер там валил деревья на линии электропередачи, очень много порывов», — пояснил ИА «Хабаровский край сегодня» оперативный дежурный ЕДДС по Комсомольскому району Геннадий Геманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Голуметь Иркутской области сильный ветер повредил кровлю школы, дома культуры, водонапорной башни, больницы, котельной. На работу учреждений происшествие не повлияло.