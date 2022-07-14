Челябинская область, 13 ноября, 2010, 10:03 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Челябинской области объявило конкурс "Изобретатель Южного Урала". Идеи, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки будут оцениваться по степени освоения и практического применения в реальном секторе экономики, сообщили 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе правительства Челябинской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: энерго- и ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии и новые материалы, информационные и телекоммуникационные технологии, оборудование и технологии для утилизации и переработки отходов, медицина и здравоохранение, товары народного потребления.

Авторы самых оригинальных, востребованных результатов интеллектуальной деятельности будут награждены дипломами и ценными подарками.