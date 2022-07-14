Богота, , 10:36 — REGNUM Представители избранного президента Колумбии Густаво Петро на встрече с представителями посольства США потребовали перезаключения соглашения о свободной торговле, подписанного десять лет назад двумя странами. Об этом написал на своей странице в Twitter сенатор Луис Фернандо Веласко, представитель Петро на встрече.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я попросил американское правительство пересмотреть ССТ, поскольку такие сектора, как производство одежды, фермеры и другие, не получили выгоды», — написал Веласко.

Он также настаивает на том, что необходимо «срочно пересмотреть» заключённый с США договор.