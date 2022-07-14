Петрозаводск, , 11:07 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие полгода произошло более 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек. Об этом сообщил 14 июля региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

ДТП

По его словам, за первое полугодие на дорогах Карелии произошло 172 ДТП, в которых 13 человек погибли и 227 получили травмы.

«Среди пострадавших в ДТП почти 50 детей», — уточнил чиновник.

Отметим, по сравнению с прошлым годом, за первое полугодие количество ДТП увеличилось на 10%.