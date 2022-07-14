Казань, 14 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Нападающий Александр Радулов стал игроком казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом 14 июля сообщила пресс-служба команды.

Paul Nicholson Александр Радулов

Отмечается, что контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Напомним, с 2017 года Радулов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». Также в НХЛ он играл за «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс».

В КХЛ Радулов играл за уфимский «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год, а с 2012-го по 2016-й выступал за московский ЦСКА. В 2011 году он выиграл Кубок Гагарина.