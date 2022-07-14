Краснодар, , 10:33 — REGNUM Двое жителей Кубани, организовавших работу нарколаборатории, предстанут перед судом, сообщила 14 июля прокуратура Краснодарского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Двое жителей Темрюкского района обвиняются в незаконном хранении наркотиков и прекурсоров, в незаконном производстве наркотических средств и в незаконном приобретении частей растений, содержащих наркотические средства.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года обвиняемые в помещении, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края, оборудовали лабораторию по производству наркотиков. Используя специальное химическое оборудование, реактивы, реагенты, они наладили серийное производство синтетического наркотического средства.

Работу нарколаборатории пресекли правоохранители, из незаконного оборота было изъято более 60 кг наркотических средств и прекурсора. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу.