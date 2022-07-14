Донецк, 14 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь противника попала Пантелеймоновка. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:40 с позиций в Новгородском нанесён удар по Пантелеймоновке, выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Горловка попал под обстрел украинских войск.