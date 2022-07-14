Пхеньян, , 10:34 — REGNUM В 2021 году товарооборот между Китаем и КНДР составил $713 млн, что на 17,3% меньше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской корпорации содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA).

Дружба Китая и КНДР Roman Harak

Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в Китай сократился в годовом исчислении на 8,2% и составил $81,96 млн, а импорт товаров из Китая — на 18,4%, до $631,37 млн.

Эксперты отмечают, что сокращение объемов торговли между Китаем и КНДР может быть связано с действием санкций ООН и закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

Помимо Китая, основными торговыми партнёрами КНДР являются Вьетнам, Индия, Таиланд и Гонконг.