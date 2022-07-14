Калуга, 14 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Калуге муниципальным предприятием был погашен долг перед ресурсоснабжающими организациями в размере более 34 млн рублей. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Прокуратура Калужской области

В рамках проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства правоохранителями было установлено, что у теплоснабжающей организации МУП «Калугатеплосеть» образовалась кредиторская задолженность за поставленные ресурсоснабжающими организациями топливно-энергетические ресурсы. Прокуратура внесла представление руководителю организации.

После прокурорского вмешательства задолженность муниципальным предприятием «Калугатеплосеть» перед поставщиками энергетических ресурсов была погашена в полном размере.