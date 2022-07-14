Горловка, ДНР, 14 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирных граждан в Никитовском районе в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В результате варварского обстрела с позиций украинских неонацистов ранение получили двое мирных граждан на территории Мичуринской исправительной колонии по улице Мира, 1», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля донецкий город Горловка попал под обстрел украинских боевиков.

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