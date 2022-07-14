Москва, 14 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Компания «Терра Тех» холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») запустила новую геоаналитическую платформу Pixel. AI на стыке космических технологий дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Роскомоса.

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Отмечается что этот первый продукт в линейке геосервисов будет нацелен на поддержку российского сельского хозяйства. При этом платформа является полностью автоматической, осуществляя подбор и интерпретацию спутниковых снимков за нужный период времени с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и выдавая пользователю подбор и интерпретацию спутниковых снимков за нужный период времени.

Также указывается, что геосервис удовлетворит информационные потребности как фермеров и небольших сельскохозяйственных компаний, так и крупного бизнеса в лице агрохолдингов, банков и страховых компаний, которые работают с сельскохозяйственными активами.

При этом уточняется, что пользователю нужно просто выбрать область интереса, диапазон дат и отправить заказ в работу для того, чтобы отследить состояние интересующей его территории. Полученные в результате автоматической обработки космических снимков данные будут полезны при выборе и инвентаризации сельхозугодий, вводе земель в эксплуатацию, оценке земельных участков, осуществлении контроля над используемыми территориями, а также при принятии решения о кредитовании, субсидировании и страховании предприятий, мониторинге залоговых угодий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 июля 2022 года была запущена в тестовом режиме первая линия Нижегородских центральных диаметров, которая позволит добраться от проспекта Гагарина до города Бор через Приокский, Автозаводский и Канавинский районы областного центра.