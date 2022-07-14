Париж, , 10:28 — REGNUM По прогнозам метеорологической службы Франции, пик жары придется на понедельник, 18 июля 2022 года, передает BFM TV.

Жара 74.mchs.gov.ru

Температура воздуха может достигать 42°C в некоторых местах на юго-западе и до 40°C в низовьях долины Роны и Иль-де-Франс.

Во Франции ожидают, что температурные рекорды будут побиты на местном уровне, но нет уверенности в том, что это касается абсолютных рекордов, поскольку многие из них были побиты во время аномальной жары в прошлом месяце. Волна тепла могла длиться от 7 до 10 дней, то есть дольше, чем в июне прошлого года.

Температура воздуха должна снижаться со вторника, 19 июля, но довольно медленно.