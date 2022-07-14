Элиста, , 10:28 — REGNUM В Калмыкии стало расти число заражений коронавирусом. Так, за сутки положительный результат теста получил 21 житель республики. Выписаны с выздоровлением четыре пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 14 июля.

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Лечение в инфекционном стационаре получают 29 пациентов с COVID-19. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 51 988 носителей коронавируса, вылечились 50 996 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.