История вопроса

Политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке: 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президент Готабая Раджапакс уходит в отставку.



Происходящие в Шри-Ланке события не носят характера государственного переворота. Это народное восстание, для которого были реальные социально-экономические и политические причины. Каждодневные протесты жителей островного государства продолжаются с марта 2022 года: на острове нет бензина, свет включают лишь на пару часов в день. Приходится признать, что, приведя к власти некомпетентное и коррумпированное руководство, население Шри-Ланки не только обрекло себя на голод и нищету, но и, скорее всего, обрекло свою молодую постколониальную государственность на новые испытания.