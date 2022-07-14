Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Шри-Ланке протестующие согласились вернуть властям захваченные здания. Об этом 14 июля сообщает ланкийское издание Daily Mirror.

Amithasundar Шри-Ланка

«Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания», — сообщает СМИ в Twitter.

В числе объектов, о которых идёт речь, попали резиденция президента страны, здания офисов президента и премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шри-Ланке протестующие захватили комплекс зданий органов власти. Президент страны Готабаи Раджапаксы объявил, что уходит в отставку.