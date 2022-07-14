Москва, , 10:31 — REGNUM Возобновление программы льготного автокредитования и лизинга поможет сохранить рабочие места в автопроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

Горьковский автомобильный завод Government-nnov.ru

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года.

«Мы видим, например, по ситуации с группой компаний ГАЗ, в которой работает более 32 тысяч человек, что есть определенные трудности по динамике рабочего процесса, но главное — это сохранить источник дохода работника и сохранить рабочие места. Конечно, такая программа поможет», — считает депутат.

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