Москва, 14 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Возобновление программы льготного автокредитования и лизинга поможет сохранить рабочие места в автопроме. Об этом корреспондентуИА REGNUM14 июля заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеАртем Кирьянов («Единая Россия»).

Government-nnov.ru Горьковский автомобильный завод

Ранее Минпромторг объявил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года.

«Мы видим, например, по ситуации с группой компаний ГАЗ, в которой работает более 32 тысяч человек, что есть определенные трудности по динамике рабочего процесса, но главное — это сохранить источник дохода работника и сохранить рабочие места. Конечно, такая программа поможет», — считает депутат.